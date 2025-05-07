Андрей Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев по поручению президента России вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС. Это бойцы из разных уголков региона, которые с первых дней СВО храбро сражаются на передовой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Речь идет о бойцах из Фрязина, Щелкова, Мытищ, Клина, Луховиц, Балашихи, Истры, Подольска, Раменского, Дмитровского. Воробьев отметил, что награждать героев уже стало доброй традицией. Очень приятно, что на церемонию бойцы пришли со своими семьями, детьми.

«Мы находимся в преддверии большого праздника — 80-летия Победы. Для каждого из нас этот день особенный, потому что нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Я хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несете понимание, что такое патриотизм. Мы со своей стороны стараемся помогать семьями тех, кто сегодня на передовой, предоставлять различные меры поддержки, помогать всем, что сейчас нужно на линии боевого соприкосновения. Хочу вас поздравить с наступающим праздником!», — высказался Воробьев.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Награжденные бойцы и их истории

Сержант Тимур – наводчик самоходной РСЗО БМ-21 «Град». Он получил медаль «За отвагу». Вся его семья занимается волонтерством, они выезжали в зону спецоперации 26 раз. Скоро супруга Тимура снова отправится на передовую — она работает психологом. С ними на церемонию пришли сын и дочь.

«У меня в зоне спецоперации позади уже два контракта. Когда первый раз решил туда пойти, родные восприняли это тревожно. Честно скажу, я просто поставил семью перед фактом. У меня был некий зов крови – в нашей семье во время Великой Отечественной войны сражались 17 человек. И, как недавно оказалось, я фактически пошел по боевому пути своего деда, который тоже был артиллеристом и начинал свой боевой путь под Луганском», — рассказал Тимур.

Александру 65 лет — он самый старший из награждаемых. В 1984 году он окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю. В. Андропова. Он решил, что его богатый опыт и знания нужны в зоне СВО и уже отслужил два контракта. Награжден медалью «За отвагу».

«Я хочу сказать огромное спасибо военнослужащим за то, что они каждый день защищают наше настоящее и наше будущее. Я желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. И поздравляю с 80-летием Победы», — сказала 12-летняя дочь бойца Эльвира.

Алексей не служил в армии, работал руководителем в преуспевающей компании, но с началом спецоперации решил отдать долг Родине. Повести он не дождался и сам пришел в военкомат. На передовой проявил себя героически — установил надежную линию связи в сложной боевой обстановке. Награжден медалью «За отвагу».

Он рассказал, что узел был серьезно поврежден в момент боевой работы. Оборудование восстанавливали под прицельным огнем, враг пытался помешать. Связь наладили и сохранили жизни бойцов. Под обстрелами оставались на месте, чтобы контролировать линию связи.

«Я считаю, что долг каждого гражданина, каждого мужчины: когда в этом есть необходимость государства – встать на его защиту. Даже, если тебя не призвали. Да, у меня была хорошая должность, карьера, перспективы, но я отказался от всего, пришел в военкомат и сказал, что хочу отдать долг Родине. Посчитал, что нужно отложить ручку и взять в руки автомат. Военный комиссар серьезно отнесся к моей просьбе и помог направить в батальон, куда меня взяли, несмотря на отсутствие боевого опыта», — рассказал Алексей.

Среди награжденных сразу три многодетных отца — все Сергеи. Один из них — стрелок разведывательно-штурмовой роты, у него четверо детей. Главу семейства приехали поддержать трое из них и супруга. Сергей получил медаль «За храбрость» II степени. Сейчас он восстанавливается после тяжелого ранения.

Медаль получил капитан Оганес — он был ранен, но сбил дрон-камикадзе, находясь на наблюдательном пункте. Боец признался, что ему удалось уничтожить БПЛА с третьего раза, когда он подлетел совсем близко — на пять метров. Мужчина не успел укрыться в блиндаже, его отбросило взрывной волной.

«Мелкие осколки поразили левую часть тела, лицо. Хорошо, что на мне были бронежилет и каска, ну и друзья вовремя подоспели, оказали помощь. Я не считаю, что какой-то подвиг совершил. Хотя, знаете, одно нахождение в зоне СВО, в современных условиях ведения боевых действий, это уже подвиг. Все ребята, которые там находятся, рискуют жизнями за Родину, семью. Мы должны защищать своих детей, жен, сестер, дочерей. Победа обязательно будет за нами, потому что с нами Бог!», — высказался Оганес.

Поддержка бойцов СВО в Подмосковье

В регионе действуют около 30 мер поддержки участников СВО и их семей. Это выплаты, бесплатное питание детей в учебных заведениях, отдых в лагере и многое другое. Основную работу в этом направлении ведет созданный по поручению президента Госфонд. Подмосковный филиал находится в Красногорске, он сопровождает каждую семью.

Бойцы со всей страны лечатся в военных госпиталях Московской области. 1100 участников и ветеранов СВО прошли восстановление в центрах реабилитации «Ясенки» (Подольск), «Протэкс-центр» (Коломна), им. Мещерякова (Сергиев Посад).

Проводится работа по адаптации бойцов к мирной жизни. Стартовала программа «Герои Подмосковья» — прием заявок закончился в конце апреля, документы подали почти 2,5 тыс. бойцов со всей страны. Их ждут тестирование и собеседование. Финалисты начнут обуче6ние в сентябре на базе Высшей школы госуправления Президентской академии.