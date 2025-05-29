Володин: комплекс мер по борьбе с кибермошенниками вступит в силу с июня

В июне в России заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками. Благодаря новым решениям граждане будут защищены от действий преступников и финансовых потерь, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Так, банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам нельзя будет связываться с гражданами и информировать их через иностранные мессенджеры. Кроме того, смс с кодом доступа для «Госуслуг» не будет приходить, когда человек говорит по телефону, ведь в этот момент он может находиться под влиянием мошенников.

Также с июня вести предпринимательскую деятельность можно будет только после предварительного уведомления об этом. Эта мера направлена на то, чтобы производители не смогли уклониться от проверок товаров. Если представитель бизнеса нарушит это правило, то он не сможет уйти от ответственности.

Также Володин рассказал об уже вступивших в силу в мае законах, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Ранее Госдума приняла закон, защищающий права жильцов многоквартирных домов. УК должны будут предоставлять им отчеты о своей работе.