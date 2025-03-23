Володин анонсировал законопроект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах, которые являются нежелательными или запрещенными в России.

«Это очередное решение по защите интересов нашей страны и ее граждан», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также законопроект вводит запрет на распространение рекламных материалов на информационных ресурсах организаций, в отношении которых было принято решение о ликвидации или запрете их деятельности.

Спикер ГД добавил, что российские блогеры и предприниматели, используя VPN-сервисы, продолжают применять запрещенные в России соцсети в целях продвижения своих товаров и услуг. Доходы от рекламы поступают к владельцам ресурсов, которые «осуществляют провокационную деятельность» в отношении страны.

Ранее стало известно, что с 1 мая деятельность блогеров будет официально внесена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).