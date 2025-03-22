Российские блогеры с 1 мая получат два кода в ОКВЭД

С 1 мая деятельность блогеров будет официально внесена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), сообщает ТАСС .

Два новых номера будут добавлены к кодам, описывающих работу участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью. Речь идет о номерах 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем соцсети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем соцсети».

«Ассоциация блогеров и агентств совместно с депутатом Госдумы Яной Лантратовой инициировали и добились выделения кодов ОКВЭД для инфлюенсеров», — заявили в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Согласно приказу Росстандарта «Об утверждении изменения 79/2025 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности», изменения вступят в силу 1 мая текущего года.

Ранее известный блогер Стас «Ай, как просто!» назвал борьбу с англицизмами в России неуместной. По его словам, сопротивление англицизмам мешает развитию языка.