Волочкова раскритиковала Серова после конфликта на футбольном матче

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о певце Александре Серове после их конфликта на футбольном матче, обвинив его в злоупотреблении алкоголем и призвав к бойкоту, сообщает Общественная Служба Новостей .

Между балериной Анастасией Волочковой и певцом Александром Серовым произошел серьезный конфликт после совместного участия в футбольном матче. Волочкова вышла на поле вместе со спортсменами, но не смогла забить гол и быстро покинула стадион. После этого Серов высмеял ее, назвав «пьяной балериной».

Волочкова объяснила, что согласилась участвовать в Медиалиге по футболу только из-за гонорара. Она резко ответила на слова Серова.

«Меня позвали, умоляли побыть на этом мероприятии и даже заплатили. А то, что там себе под нос бубнит старый дед по фамилии Серов, которого никто и никуда не зовет — это его дело. А сколько раз этот самый Серов выходил пьяным на сцену к своим же зрителям, особенно на региональных концертах. Так что еще большой вопрос — кто из нас пьяный артист», — сказала Волочкова.

Балерина также предложила устроить бойкот певцу, отметив, что он известен только одной песней.

«Ничтожный человек, который поет только одну песню про лепестки роз, будет указывать Анастасии Волочковой, что ей делать и как себя вести? Хочется ему сказать: „Мистер, посмотри на свое старое лицо и вспомни, сколько тебе лет. Иди и спокойно прожигай свою пенсионерскую жизнь дальше“, — добавила Волочкова.

В завершение она подчеркнула, что ранее ошибочно считала Серова давно ушедшим из жизни артистом.