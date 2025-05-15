Волна взломов в Telegram: преступники похищают сотни тысяч аккаунтов
Количество краж аккаунтов в Telegram резко возросло — только за первые три месяца 2025 года одна из хакерских групп похитила свыше 887 тысяч профилей, сообщает газета «Известия».
Эти данные приводят аналитики компании F6, специализирующейся на кибербезопасности. Для сравнения, во втором полугодии 2024 года та же преступная группировка получила доступ к более чем 1,2 миллиона учетных записей.
Злоумышленники применяют изощренные методы, заставляя пользователей добровольно раскрывать свои данные. Они создают фейковые страницы, имитирующие официальные ресурсы, и заманивают жертв обещаниями денежных призов, бесплатных подписок или эксклюзивного контента. Особенно активно используются новостные поводы — преступники моментально адаптируют свои схемы под актуальные события, повышая доверие к своим сообщениям.
По данным экспертов, в Telegram активно действуют как минимум шесть крупных преступных групп, специализирующихся на краже аккаунтов. География атак не ограничивается Россией — под удар попадают пользователи по всему миру. После получения доступа к профилям злоумышленники либо продают их на черном рынке, либо используют для рассылки спама и новых атак.
Специалисты рекомендуют проявлять крайнюю осторожность при переходе по любым ссылкам, даже присланным из знакомых чатов. Критически важно включить двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять список активных сессий в настройках безопасности мессенджера. Ни при каких обстоятельствах не следует вводить данные своей учетной записи на сторонних сайтах, какими бы официальными они ни казались.
Представители Telegram пока не прокомментировали ситуацию.