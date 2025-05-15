Волна взломов в Telegram: преступники похищают сотни тысяч аккаунтов

Количество краж аккаунтов в Telegram резко возросло — только за первые три месяца 2025 года одна из хакерских групп похитила свыше 887 тысяч профилей, сообщает газета «Известия» .

Эти данные приводят аналитики компании F6, специализирующейся на кибербезопасности. Для сравнения, во втором полугодии 2024 года та же преступная группировка получила доступ к более чем 1,2 миллиона учетных записей.

Злоумышленники применяют изощренные методы, заставляя пользователей добровольно раскрывать свои данные. Они создают фейковые страницы, имитирующие официальные ресурсы, и заманивают жертв обещаниями денежных призов, бесплатных подписок или эксклюзивного контента. Особенно активно используются новостные поводы — преступники моментально адаптируют свои схемы под актуальные события, повышая доверие к своим сообщениям.

По данным экспертов, в Telegram активно действуют как минимум шесть крупных преступных групп, специализирующихся на краже аккаунтов. География атак не ограничивается Россией — под удар попадают пользователи по всему миру. После получения доступа к профилям злоумышленники либо продают их на черном рынке, либо используют для рассылки спама и новых атак.

Специалисты рекомендуют проявлять крайнюю осторожность при переходе по любым ссылкам, даже присланным из знакомых чатов. Критически важно включить двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять список активных сессий в настройках безопасности мессенджера. Ни при каких обстоятельствах не следует вводить данные своей учетной записи на сторонних сайтах, какими бы официальными они ни казались.

Представители Telegram пока не прокомментировали ситуацию.