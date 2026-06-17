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Волков и Колунов обсудили развитие парка с жителями Красногорска

Встреча главы Красногорска Дмитрия Волкова и депутата Госдумы Сергея Колунова с жителями прошла 16 июня в кафе «Читальня» обновленного Городского парка. Участники обсудили преобразования общественного пространства и инициативы горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Волков и Сергей Колунов пообщались с жителями в кафе «Читальня», созданном на основе исторической парковой читальни. Основной темой стали итоги обновления Городского парка и дальнейшее развитие территории.

Жители подняли вопрос о возобновлении киносеансов под открытым небом, которые ранее проходили на постоянной основе. Инициативу поддержали, и в ближайшее время в обновленном Зеленом театре вновь начнутся кинопоказы.

Участники встречи также вспомнили, каким парк был раньше: танцевальные вечера, выступления вокально-инструментальных ансамблей и работу летнего кинотеатра. По словам горожан, парк вновь становится местом притяжения для разных поколений.

«Искренне благодарен жителям за подсказки и обратную связь, которые являются основой развития, перемен и преображения нашего любимого Красногорска», — сказал глава городского округа Дмитрий Волков.

Он подчеркнул, что предложения жителей помогают формировать дальнейшие планы по развитию общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.