Волки гоняют марала возле поселка в Алтайском крае
Фото - © Андрей Тишин / Фотобанк Лори
Волки гоняют марала возле населенного пункта на территории Алтайского края. Все происходит в непосредственной близости от жилых домов, сообщает Telegram-канал «В курсе 22 | Барнаул».
Инцидент произошел вблизи поселка Тигирек в Краснощековском районе.
На опубликованных кадрах видно, как хищники устроили погоню за маралом прямо рядом с населенным пунктом.
