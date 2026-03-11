Дебютант пробуждения: на Камчатке засняли медведя, вышедшего из спячки
На Камчатке зафиксирован первый в этом сезоне выход медведя из спячки. Животное вылезло, несмотря на глубокие сугробы, сообщает Amur Mash.
Хищника заметили водители на дороге, ведущей к озеру Толмачева. На кадрах видно, как проснувшийся медведь сначала растерялся от неожиданной встречи с автомобилем и поспешил скрыться. Однако вскоре он свернул в сторону леса.
В регионе пока еще сохраняется зимняя погода, поэтому этого медведя можно назвать дебютантом пробуждения среди своих сородичей.
