Дебютант пробуждения: на Камчатке засняли медведя, вышедшего из спячки

На Камчатке зафиксировали первый выход медведя из спячки

На Камчатке зафиксирован первый в этом сезоне выход медведя из спячки. Животное вылезло, несмотря на глубокие сугробы, сообщает Amur Mash .

Хищника заметили водители на дороге, ведущей к озеру Толмачева. На кадрах видно, как проснувшийся медведь сначала растерялся от неожиданной встречи с автомобилем и поспешил скрыться. Однако вскоре он свернул в сторону леса.

В регионе пока еще сохраняется зимняя погода, поэтому этого медведя можно назвать дебютантом пробуждения среди своих сородичей.

Ранее останки медвежонка нашли на помойке в Улан-Удэ.

