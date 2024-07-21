Воюющих за Украину грузинских наемников подозревают в госизмене

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии стала опрашивать соотечественников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, передает Lenta.ru .

Как сообщает местный телеканал «Мтавари архи», Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе были вызваны на опрос по делу о «попытке госпереворота», но не явились. Сотрудники СГБ опросили грузинского наемника Лашу Чигладзе, который воевал на стороне ВСУ.

Опрос Хмаладзе и Цецадзе проведут в Тбилисском городском суде. При этом воевавшие на Украине граждане Грузии не могут сообщать подробности дела из-за статуса дела «секретно».

Ранее стало известно, что грузинский президент Саломе Зурабишвили намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния». Она назвала его «российским законом».