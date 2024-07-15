Президент Грузии оспорит «российский закон» в Конституционном суде

Грузинский президент Саломе Зурабишвили обратится в Конституционный суд, чтобы оспорить принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния», сообщает Газета.ru со ссылкой на «ТВ Пирвели».

По мнению главы государства, документ, который она назвала «российским законом», противоречит конституции Грузии и является антинациональным.

Представлять интересы Зурабишвили в суде предстоит адвокату Эке Беселии. По словам юриста, президент Грузии также требует заморозить действие закона до момента, пока спор не будет разрешен в Конституционном суде.

«Сегодня иск будет направлен в суд, и я надеюсь, что скоро будет назначено судебное заседание, что это дело и этот иск будут рассмотрены быстро, потому что время очень важно», — сказал Беселия.

Грузинский парламент 14 мая принял закон об иноагентах, преодолев президентское вето. За принятие документа проголосовали 84 депутата, против — 30 и еще 58 воздержались.