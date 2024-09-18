Воюющие на СВО отец и сын встретились дома впервые за полтора года

Отец и сын отправились добровольцами на СВО и стали служить на разных направлениях. Из-за несовпадения графиков отпусков они не могли увидеться около полутора лет, а впервые встретились только в сентябре, сообщает SHOT .

Первым на фронт отправился Яков. Он служит в артиллерии на Луганском направлении. Его сын был призван на срочную военную службу, а весной юноша подписал контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит в разведке в Херсонской области. Парень получил позывной Лис.

Графики отпусков отца и сына долгое время не совпадали. Они не виделись полтора года. Все это время отец и сын общались с помощью телефонных звонков.

В начале сентября им наконец-то удалось встретиться вживую. Первым домой вернулся Яков. Там его встретили супруга Наталья и четверо младших детей. Затем прилетел и 19-летний сын. После отпуска они вернуться в зону СВО.

Наталья вместе с соседями организовала волонтерскую организацию, где плетут сети и собирают гумпомощь бойцам СВО. Активисты Народного фронта помогают переправить грузы в зону спецоперации.

Ранее движение «Ветераны России» предложило обязать российские футбольные клубы переводить часть средств на нужды СВО. Они заявили, что нужно срочно прекращать «футбольный пир во время войны».