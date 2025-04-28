Vogue: популярные замшевые юбки 70-х вернулись в моду

Замшевые юбки, которые были популярны в 1970-х годах, снова в моде. Этот предмет гардероба может прийти на смену джинсам в 2025 году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на французское издание журнала Vogue.

Оказалось, что многие пользователи сети в последнее время все чаще интересуются покупкой замшевых юбок. Этот предмет гардероба наряду с джинсами попал в список самых актуальных запросов при поиске по версии Google.

Также известные бренды стали все чаще демонстрировать замшевые юбки на модных показах. На подиумах они представляют изделия разной длины и фасонов. Свои версии юбок уже продемонстрировали Miu Miu, Versace и Chloe.

Журналисты считают, что в текущем году замшевые юбки даже могут опередить по популярности всеми любимые джинсы.

Ранее стало известно, какие образы будут модными в 2025 году. Так, будет актуален стиль бохо, ретро, палетки и стразы.