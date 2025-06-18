Vogue назвал самые модные цвета лета 2025 года

Модные обозреватели Vogue рекомендовали этим летом присмотреться к вещам цвета сливочного масла, который хорошо представлен на показах мировых брендов. Еще трендовыми цветами стали пыльно-розовый и баклажановый. Актуальности не потерял и голубой цвет, особенно популярны в этом цвете рубашки, шорты и платья.

При этом главным цветом текущего года по версии Pantone был назван тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse. Этот цвет специалисты рекомендуют сочетать с горчичными, коричневыми и голубыми оттенками.

Также модникам Vogue посоветовал купить вещи мандаринового цвета, именно он идеально подходит для летних образов.