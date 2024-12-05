Mocha Mousse: институт Pantone выбрал цвет 2025 года

По версии института цвета Pantone главным оттенком 2025 года стал «Мокка Мусс» (17-1230 Mocha Mousse), сообщается на сайте организации.

Цвет описывается как теплый коричневый оттенок, который наполнен богатством. Он питает, представляя восхитительные качества шоколада и кофе. Также он улавливает настроение комфорта и гармонии.

Этот цвет может применяться отдельно или быть универсальной основой во всех отраслях. На сайте института показано применение этого цвета в интерьере, косметике, гаджетах, одежде, аксессуарах, прикладном искусстве.

Ранее цветом 2024 года Pantone выбрал оранжево-розовый оттенок «Персиковый пушок» (13-1023 Peach Fuzz).