Военный суд до 15 января продлил арест экс-адвокату Эльману Пашаеву

Военный суд продлил арест экс-адвокату Эльману Пашаеву, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 15 января, сообщает РЕН ТВ .

Согласно версии следствия, экс-адвокат убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что сможет освободить его и его супругу от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов.

За это Пашаев получил 8,5 млн руб. и 300 тыс. долларов, но обещание не выполнил. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее также сообщалось, что Пашаев, предположительно, придумал схему обмана заключенных, отправившихся в зону СВО. Он обещал им помочь остаться служить в тылу за деньги.