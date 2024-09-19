Военный эксперт: смартфоны и электросамокаты могут стать управляемыми минами

Смартфоны и электросамокаты с мощными аккумуляторами, а также другие гаджеты могут быть использованы как управляемые мины. Такие устройства могут находиться в свободной продаже, поэтому при покупке нужно проявлять осторожность, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Действительно, устройства вроде мобильных телефонов, мопедов, самокатов с мощными аккумуляторами и других гаджетов могут быть использованы как управляемые мины. Такие устройства могут находиться в свободной продаже, и поэтому при покупке нужно проявлять осторожность: всегда проверяйте наличие сертификата и приобретайте товар только в официальных магазинах, а не на сомнительных рынках», — сказал Насонов.

Он добавил, что эти устройства не изготавливались специально для подобных целей. Они были переделаны в боевые из обычных товаров путем доработок для террористических и подрывных действий.

«Проверка сертификата поможет снизить риск. И по секрету скажу, изготовление подобного устройства в качестве управляемой мины — очень дорогое удовольствие. Никто не делает это на заводе. Эти устройства модифицируются в специальных условиях, с целью уничтожения, а не случайного взрыва», — отметил военный эксперт.

17 и 18 сентября в Ливане произошли масштабные подрывы пейджеров, радиостанций, раций и другой техники группировки «Хезболла». Почти 4,5 тыс. человек пострадали в результате взрывов, еще 20 человек погибли. Представители «Хезболлы» обвинили во взрывах израильские спецслужбы, которые, предположительно, использовали вирусы или установили взрывчатку в сами устройства.