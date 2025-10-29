Военный эксперт Кнутов назвал преимущества подводного аппарата «Посейдон»

Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что подводный аппарат «Посейдон» оснащен ядерной энергетической установкой, способен преодолевать большие расстояния и предназначен для борьбы с авианосными группами и ударами по военно-морским базам, сообщает RT .

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что «Посейдон» представляет собой глубоководный подводный дрон с ядерной энергетической установкой. Благодаря этому аппарат может преодолевать значительные расстояния и нести различные боевые части, включая ядерные.

«На подходе к цели он может идти на глубине до одного километра и развивать скорость порядка 200 км/ч. Главное предназначение — борьба с авианосными ударными группами и нанесение ударов по военно-морским базам», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт добавил, что при ударе по побережью «Посейдон» способен вызвать цунами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 28 октября были проведены испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. 26 октября Путин также объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» и поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.