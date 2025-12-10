Военнослужащих Таманской дивизии наградили в Наро-Фоминском округе 9 декабря

Шестнадцать военнослужащих гвардейской Таманской мотострелковой дивизии получили государственные награды в День Героев Отечества 9 декабря в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамне и врио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий поздравили военнослужащих с вручением боевых наград. Роман Шамне передал слова благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На церемонии шестнадцать военнослужащих получили медали «За отвагу», «За боевые отличия», Жукова, Суворова, «За спасение погибавших», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди награжденных — женщины-медики, которые оказывали первую помощь и спасали раненых под огнем.

Роман Шамне отметил, что слаженность всех родов войск — главное условие успеха на передовой. Он пожелал защитникам стойкости, поддержки товарищей и скорейшего возвращения домой с Победой.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.