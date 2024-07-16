Военнопленный рассказал, как украинское командование отправляет на верную смерть

Военнопленный Роман Бессонов отметил, что командование ВСУ отправляет своих бойцов на верную смерть. Он посоветовал бывшим сослуживцам сдаться и спасти себя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командиры отмечали, что небольшая группа бойцов должна была несколько дней удерживать позиции в подвале здания. Военным необходимо было продержаться до прихода некого иностранного легиона. Однако в первом же бою украинская армия поняла, что это был обман. Чтобы не погибнуть в мясорубке, Бессонов сдался в плен ВС РФ.

«Нам говорили, что русские в плену пытают, бьют, ломают руки и ноги, обливают холодной водой. Все это оказалось ложью, как и многое другое», - добавил он.

Также Бессонов рассказал, что русские нормально к ним относятся, накормили и напоили людей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от стран Запада по вопросу ударов их оружием по целям внутри России.