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Военкор Сладков об атаках дронов: дергают нас за усы все больнее

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал первую атаку противника, направленную на Северную Осетию — Аланию. Об этом сообщает «Царьград» .

ВСУ утром в субботу впервые запустили беспилотники на территорию Северной Осетии — Алании. Глава региона Сергей Меняйло отметил, что было сбито три дрона.

«Давайте спокойно разберемся. Дальняя авиация СССР превратилась в ДА МО РФ. Из Казахстана полк Ту-22 и Ту-95 перебазировался в Россию на авиабазу Моздок. То есть атакована часть нашей стратегической триады», — уточнил военкор.

По его словам, сначала со стороны Украины летят дроны, а потом они запустят ракеты, полученные от НАТО.

Он высказал уверенность, что в этих действиях есть логика.

«Идет амортизация нашего терпения. Короче говоря, дергают нас за усы все больнее», — заключил Сладков.