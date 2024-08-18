Военкор Сладков намекнул на коррупцию при подготовке к обороне в Курской области

Военкор Александр Сладков намекнул на возможную коррупцию, которая была допущена при подготовке Курской области к обороне от ВСУ, сообщает телеканал « Царьград » со ссылкой на публикацию журналиста в Telegram-канале.

Регионы, находящиеся на границе с Украиной, должны были подготовить к обороне сразу после первых нападений противника. На это из российского бюджета выделялось большое количество денег. Однако ВСУ все же удалось прорваться в Курскую область.

«Так что с миллионами миллионов рублей, потраченных на линию обороны на Курском участке? Или не потраченных? Или не было никакой линии обороны и минных полей?» — задается вопросом Сладков.

Таким образом военкор намекнул, что у него есть «вопросы к качеству подготовки обороны на участке». Неизвестно, были ли там установлены противотанковые рвы, сплошные линии МЗП и бетонные тетраэдры. Сладков добавил, что в этом сможет разобраться Следком, Генпрокуратура или главная военная прокуратура РФ.

Ранее ВСУ нанесли удар по второму мосту в Курской области. Для этого они использовали РСЗО HIMARS.