Военный корреспондент Александр Сладков признал, что долгожданное летнее наступление Вооруженных сил РФ так и не началось, однако на это есть причины, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что Запад предоставляет Украине военную помощь в таком объеме, в котором Киев «не рухнет» и не спровоцирует Россию на «нестратегические» убойные методы. Это говорит о том, что США и союзники намеренно затягивают украинский конфликт.

«И мы не идем вперед. Уже лето, а наше предполагаемое контрнаступление не началось. Бережем передовые части, бережем резервы. Хотя движение вперед все-таки дает санитарную и безвозвратную убыль людей», — отметил Сладков.

Военкор добавил, что российская армия находится в боевой паузе и не ведется на провокации. При этом активных действий от ВС РФ нынешним летом все же стоит ожидать, так как перспективы видны на всех участках фронта.

Ранее Сладков прокомментировал первую атаку противника, направленную на Северную Осетию — Аланию. Военкор высказал уверенность, что в этих действиях есть логика, так как идет амортизация российского терпения.