Военкор Поддубный: победа окажется за Россией, все будет хорошо

сегодня в 10:15

Раненый военкор Поддубный обратился к фанатам через курского губернатора

Военный корреспондент Евгений Поддубный обратился к фанатам из больницы в Курске. Его слова передал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале .

Журналист сказал, что все будет хорошо. Он похвалил докторов за то, что те отлично справляются со своей работой.

Поддубный также поблагодарил фанатов за искренние переживания. Он отметил, что тоже постоянно думает о поклонниках.

Военкор добавил, что победа будет за Россией. РФ обязательно выиграет.

Врио губернатора Курской области Смирнов отметил, что после стабилизации состояния Поддубного отправили в больницу в Москве.

Ранее сообщалось, что журналист в тяжелом состоянии. После атаки украинского беспилотника 7 августа он попал в реанимацию из-за ранений.