Водород из алюминия: школьники из Астрахани участвуют в Конгрессе в «Сириусе»
В «Сириусе» в Краснодарском крае 26 ноября стартовал Конгресс молодых ученых, он продолжится до вечера 28 ноября и считается одним из центральных событий Десятилетия науки и технологий в России, сообщает АБН24.
Интересные разработки представили школьники из Астраханской области. Мария Тетерятникова создала микробиологический препарат, повышающий плодородие почвы, Алан Кадыров — нанокомпозитное покрытие, увеличивающее огнестойкость дерева, а Артем Семин — уникальную технологию, позволяющую добывать водород из алюминия с минимальными энергозатратами.
Всего в Конгрессе принимают участие свыше 7 тысяч участников из 63 государств. Он задуман как площадка для инициатив в образовательных, политических и научных сферах, а также для взаимодействия с бизнесом.
Студенты и школьники посетят деловые встречи и мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. Они получают возможность продемонстрировать свои проекты международным экспертам и коллегам и получить объективные оценки.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.