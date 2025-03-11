«Водоклев» и «аккордеон»: вышли в эфир новые сообщения российской «жужжалки»
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых сообщения
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых сообщения, сообщает специализированный Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В эфире сначала прозвучало слово «водоклев», потом — «аккордеон», сказано в сообщении.
Накануне радиостанция передала ряд русских имен и цифр.
Радиостанция, которую называют «Жужжалка» или «Радиостанция судного дня», работает с 1976 года на ультракоротких волнах.
Выдвигались версии, что это средство связи российских военных или спецслужб.