«Водоклев» и «аккордеон»: вышли в эфир новые сообщения российской «жужжалки»

сегодня в 00:10

В эфире сначала прозвучало слово «водоклев», потом — «аккордеон», сказано в сообщении.

Накануне радиостанция передала ряд русских имен и цифр.

Радиостанция, которую называют «Жужжалка» или «Радиостанция судного дня», работает с 1976 года на ультракоротких волнах.

Выдвигались версии, что это средство связи российских военных или спецслужб.