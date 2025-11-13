Водная угроза: в реках Крыма обнаружили опасного мраморного рака

В Крыму спорят о появлении в реках мраморного рака

Океанологи и другие ученые обсуждают необычную находку. В реках Крыма обнаружили потенциально опасного мраморного рака, сообщает aif.ru .

Данный вид ракообразных представляет собой новинку не только для фауны Крыма, но и для всей территории Российской Федерации. Первое обнаружение этого вида произошло на западе полуострова, в низовьях рек Альма и Бельбек.

Наибольшее беспокойство научного сообщества вызвано двумя ключевыми обстоятельствами. Прежде всего, мраморные раки выступают в роли переносчиков множества заболеваний, включая рачью чуму, вызываемую грибком Aphanomyces astaci. Хотя это заболевание не представляет опасности для человека, оно способно вызывать массовые заболевания и гибель популяций уязвимых европейских речных раков, нанося тем самым значительный вред местной фауне.

Кроме того, подобно многим инвазивным видам, мраморные раки создают угрозу для сложившихся местных экосистем. Они отличаются высокой степенью неприхотливости в выборе пищи, обладают быстрым темпом размножения и способны вытеснять коренные виды, отнимая у них жизненное пространство и источники питания.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.