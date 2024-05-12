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Водителя автобуса, утонувшего в Санкт-Петербурге, доставили в суд

Водителя автобуса, который утонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге, доставили в суд, сообщает РИА Новости.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас рассматривается ходатайство о заключении под стражу.

В суде мужчина заявил, что признает всю вину и раскаивается в содеянном.

Ранее по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге был задержан начальник автоколонны компании-перевозчика ООО «Такси».