Водителя автобуса, утонувшего в Санкт-Петербурге, доставили в суд
Фото - © Пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Водителя автобуса, который утонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге, доставили в суд, сообщает РИА Новости.
Мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас рассматривается ходатайство о заключении под стражу.
В суде мужчина заявил, что признает всю вину и раскаивается в содеянном.
Ранее по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге был задержан начальник автоколонны компании-перевозчика ООО «Такси».