Водитель такси спас пенсионерку из Сарова от развода на 390 тыс рублей

Мошенник чуть не развел пенсионерку из Сарова на 390 тысяч рублей

Телефонные мошенники чуть не развезли пенсионерку из Сарова на 390 тысяч рублей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и убеждали 74-летнюю женщину отдать свои сбережения для «декларирования». Пенсионерка поверила мошенникам и собралась передать деньги. Завернув сбережения в полотенце, она передала посылку водителю такси, который должен быть отправиться в Кстово и передать их мошеннику.

Водитель заподозрил возможный факт обмана после звонка от заказчика машины с просьбой поторопиться, так как посылка от «больной бабушки». После этого мужчина позвонил в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали и задержали 20-летнего мошенника. Против него возбудили уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей. Деньги были возвращены владелице. Также проводятся мероприятия по установке других эпизодов мошенничества.