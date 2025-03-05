Водитель такси спас пенсионерку из Сарова от развода на 390 тыс рублей
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Телефонные мошенники чуть не развезли пенсионерку из Сарова на 390 тысяч рублей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
Звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и убеждали 74-летнюю женщину отдать свои сбережения для «декларирования». Пенсионерка поверила мошенникам и собралась передать деньги. Завернув сбережения в полотенце, она передала посылку водителю такси, который должен быть отправиться в Кстово и передать их мошеннику.
Водитель заподозрил возможный факт обмана после звонка от заказчика машины с просьбой поторопиться, так как посылка от «больной бабушки». После этого мужчина позвонил в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов отреагировали и задержали 20-летнего мошенника. Против него возбудили уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей. Деньги были возвращены владелице. Также проводятся мероприятия по установке других эпизодов мошенничества.