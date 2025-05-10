Водить за ручку и делать пирсинг: зумеры без ума от монстриков Labubu

Новые игрушки-монстры Labubu стремительно завоевывают популярность во всем мире, за ними уже стоят огромные очереди, сообщает Baza .

Монстрики — персонажи линейки Kaiyodo’s The Monsters, они были созданы гонконгским художником.

Эта игрушка мгновенно стала феноменом в Сети и самой желанной покупкой для коллекционеров. Данный интерес подогревает и продавец. Покупатель не может выбрать себе Labubu, игрушка упакована так, что неизвестно, какой именно монстрик находится внутри.

Стоимость новых игрушек в США составляет от 27 до 289 долларов. При этом в ресейле цены на редкие лоты сильно повышаются. Коллекционеры считают, что монстрик — отличная инвестиция и его стоимость будет расти со временем.

На видео любителей Labubu запечатлены огромные очереди в магазин с игрушками. А счастливые обладатели делятся видео о том, как делают монстрикам пирсинг, ставят брекеты и выводят игрушку гулять за ручку.