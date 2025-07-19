Во Всероссийской игре «Семейная зарница» в Клину принимают участие ветераны СВО

В деревне Жестоки в городском округе Клин Московской области проходит региональный отборочный этап Всероссийской игры «Семейная зарница — 2025», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Среди участников ветераны СВО. Они задают темп, подают пример мужества и выносливости», — говорится в сообщении.

Организатор — Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества».

Участникам предстоит пройти интересные испытания. В соревнованиях участвуют команды из четверых человек — двоих родителей и двоих детей в возрасте от 12 до 16 лет. Им предстоит пройти 10 этапов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе летом пройдут более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных», — сказал Воробьев.