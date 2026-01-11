сегодня в 10:31

Во Владивостоке детям официально разрешили прогулять школы и детсады 12 января

Во Владивостоке в Приморском крае объявлено свободное посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования 12 января. Об этом сообщает пресс-служба Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города.

Пропускать занятия в этот день разрешили на официальном уровне. Это не будет считаться прогулом.

В случае возникновения нештатных ситуаций из-за непогоды, местным порекомендовали звонить в диспетчерскую.

10 января жители Владивостока столкнулись со «снежной яростью». На город обрушились пурга и метель. Дороги быстро заметает. Городская техника не успевает расчищать проезжую часть.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.