Во Владивостоке детям официально разрешили прогулять школы и детсады 12 января
Фото - © Медиасток.рф
Во Владивостоке в Приморском крае объявлено свободное посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования 12 января. Об этом сообщает пресс-служба Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города.
Пропускать занятия в этот день разрешили на официальном уровне. Это не будет считаться прогулом.
В случае возникновения нештатных ситуаций из-за непогоды, местным порекомендовали звонить в диспетчерскую.
10 января жители Владивостока столкнулись со «снежной яростью». На город обрушились пурга и метель. Дороги быстро заметает. Городская техника не успевает расчищать проезжую часть.
