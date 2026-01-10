Жители Владивостока столкнулись с «зимней яростью»
На Владивосток обрушились метель и пурга
Фото - © Медиасток.рф
Жители Владивостока в Приморском крае столкнулись со «снежной яростью». На город обрушились метель и пурга, сообщает SHOT.
Дороги быстро заметает. Городская техника не успевает расчищать проезжую часть.
На ряде улиц случились массовые дорожно-транспортные происшествия. Крупный снегопад будет во Владивостоке до конца дня.
На опубликованной записи дороги города покрыты высоким слоем снега. В некоторых районах Владивостока произошли ДТП, в том числе массовые. Идет сильный снегопад.
