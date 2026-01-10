Жители Владивостока столкнулись с «зимней яростью»

сегодня в 10:47

На Владивосток обрушились метель и пурга

Жители Владивостока в Приморском крае столкнулись со «снежной яростью». На город обрушились метель и пурга, сообщает SHOT .

Дороги быстро заметает. Городская техника не успевает расчищать проезжую часть.

На ряде улиц случились массовые дорожно-транспортные происшествия. Крупный снегопад будет во Владивостоке до конца дня.

На опубликованной записи дороги города покрыты высоким слоем снега. В некоторых районах Владивостока произошли ДТП, в том числе массовые. Идет сильный снегопад.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.