Во Владимирской области придумали необычный подарок для молодоженов

Прямо на свадьбе в загсе уже вручили бумагу молодым супругам Ксении и Александру в Собинке. Сертификат полагается людям от 18 до 40 лет.

Кроме того, с этого года такое исследование можно провести на диспансеризации в поликлинике. С собой нужно взять полис, паспорт и «зеленую карточку».

В свою очередь подмосковные молодожены теперь могут выбрать место для регистрации брака. Свадьбу мечты помогут провести специалисты ЗАГС-СЕРВИС, организовать ее можно где угодно: на свежем воздухе, у бассейна или водоема, в частном доме или выбранном заведении, на месте первого свидания. Главное — чтобы локация соответствовала морально-этическим нормам и находилась на территории Московской области.