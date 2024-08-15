Подмосковные молодожены смогут выбрать локацию для регистрации заключения брака

Для подмосковных молодоженов появилась новая возможность — зарегистрировать официально брак на своей локации, что позволяет молодоженам проявить свою индивидуальность, организовав регистрацию мечты. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Свадьбу мечты в своем любимом месте помогут организовать специалисты ЗАГС-СЕРВИС.

«С самого начала и на протяжении всей подготовке к самому прекрасному дню наши специалисты будут сопровождать будущих супругов, помогут подать корректно заявление, подскажут в любых вопросах, касающихся торжественной регистрации заключения брака», — рассказала руководитель «ЗАГС-СЕРВИС».

Организовать официальную регистрацию можно в любом месте: на свежем воздухе, у бассейна или водоема, в частном доме, в выбранном вами заведении, а может даже и в месте вашего первого свидания, единственное условие — чтобы выбранная локация соответствовала морально-этическим нормам и находилась в пределах региона.

Подробную информацию можно уточнить в организации «ЗАГС-СЕРВИС» по адресу: Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, дом, 1, корпус А, или по телефону: +7 (495) 532-95-84.

В ведомстве напомнили, что 2024 год объявлен Годом Семьи и лучшие локации Подмосковья, тренды, советы профессионалов и вдохновение для бракосочетания можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.