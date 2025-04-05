Во Франции ввели запрет на обезглавливание гусей

Во Франции ввели запрет на обезглавливание гусей. Он коснется одной из народных забав страны, сообщает Радио Sputnik .

В рамках нее, мертвого гуся вешают за ноги. Играющим необходимо оторвать птице голову с помощью своей руки. Также конечность можно отрубить с помощью сабли.

Правоохранители предлагают заменить мертвого гуся с помощью чучела или же пиньяты. Таким образом получится сберечь традицию. При этом зоозащитники не будут разозлены.

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