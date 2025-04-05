Во Франции ввели запрет на обезглавливание гусей
Фото - © YuryKara / Фотобанк Лори
Во Франции ввели запрет на обезглавливание гусей. Он коснется одной из народных забав страны, сообщает Радио Sputnik.
В рамках нее, мертвого гуся вешают за ноги. Играющим необходимо оторвать птице голову с помощью своей руки. Также конечность можно отрубить с помощью сабли.
Правоохранители предлагают заменить мертвого гуся с помощью чучела или же пиньяты. Таким образом получится сберечь традицию. При этом зоозащитники не будут разозлены.
Ранее в Туапсе водитель Mercedes переехал трех щенков, после чего скрылся. Собаки лежали на асфальте.