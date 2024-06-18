Во Франции скончалась знаменитая актриса Анук Эме

Французская актриса Анук Эме умерла на 93-м году жизни

Не стало знаменитой французской актрисы Анук Эме. Ей было 92 года, сообщает РИА Новости .

Печальную новость о смерти артистки сообщила ее дочь. Звезда скончалась в своем доме в Париже.

За свою продолжительную карьеру актриса снялась более чем в 80 кинопроектах.

Одна из наиболее известных работ Анук Эме — роль в фильме «Мужчина и женщина». За нее актриса получила премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Также Эме снималась в таких знаменитых кинолентах, как «8 с половиной» и «Сладкая жизнь» режиссера Федерико Феллини.

Ранее из жизни ушла французская певица и актриса Франсуаза Арди. Она скончалась в возрасте 80 лет.