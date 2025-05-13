Внучку Аллы Пугачевой травят в школе из-за ее знаменитой бабушки

У певицы Аллы Пугачевой есть двоюродная внучка, которая является ее полной тезкой. Ей всего четыре года, но девочка уже учится в музыкальной школе и развивает голос, но там ей приходится несладко из-за имени знаменитой бабушки, сообщает kp.ru .

Внучка похожа на Пугачеву не только именем, но и внешне. Когда дело дошло до музыкальных конкурсов, маленькую Аллу не взяли. Оказалось, все из-за звездного родства. При этом четкого ответа, почему ребенка не пускают выступать, не дают.

«Есть у них какие-то „негласные правила“. Но мы не расстраиваемся. Алла слушает преподавателей, репетирует сама дома. Стремление и трудолюбие у нее в крови!» — сказала мама девочки Гузель Пугачева.

Сверстники дразнили ребенка. Тыкали в нее пальцем и кричали «Алла Пугачева», но малышка так и не поняла, почему так происходит, а родители не обращали внимание на такие мелочи.

Ранее Пугачева поздравила подписчиков в соцсетях с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Она опубликовала строки из композиции «Скупимся на любовь», которая была выпущена в 1996 году.