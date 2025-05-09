Алла Пугачева поздравила подписчиков с Днем Победы

Певица Алла Пугачева поздравила подписчиков в соцсетях с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

«Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — подписала Примадонна свой пост в Instagram*, опубликовав кадр с изображением Вечного огня.

Это строки из композиции Пугачевой «Скупимся на любовь», которая была выпущена в 1996 году.

Ранее певица Кристина Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию, прилетела на Кипр и встретилась там со своей звездной матерью Аллой Пугачевой. звездное семейство заметили в Лимасоле.

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