Алла Пугачева поздравила подписчиков с Днем Победы
Фото - © Архипова Екатерина / Фотобанк Лори
Певица Алла Пугачева поздравила подписчиков в соцсетях с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
«Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — подписала Примадонна свой пост в Instagram*, опубликовав кадр с изображением Вечного огня.
Это строки из композиции Пугачевой «Скупимся на любовь», которая была выпущена в 1996 году.
Ранее певица Кристина Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию, прилетела на Кипр и встретилась там со своей звездной матерью Аллой Пугачевой. звездное семейство заметили в Лимасоле.
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