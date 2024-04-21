Внучка звезды «Служебного романа» Светланы Немоляевой вышла замуж

Внучка советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки России Светланы Немоляевой вышла замуж. Недавно 33-летняя Полина опубликовала фотографию с собственной свадьбы, сообщает Starhit.ru .

Полина является дочерью сына звезды «Служебного романа» Александра Лазарева. Девушка продолжила семейную традицию и связала судьбу со сценой. Полина окончила ГИТИС, а затем устроилась в Театр им. В. Маяковского. Также актриса известна по ролям в сериалах «Операция Мухаббат» и «Скажи правду».

Внучка Немоляевой не раз признавалась, что за успешную карьеру она заплатила личной жизнью. По ее словам, сложно совмещать театр, кино и телевидение, а искать любовь — практически невозможно.

Также о проблемах с личной жизнью внучки высказывалась и Немоляева. Она отмечала, что Полина одинока, так как задает для мужчин слишком высокие стандарты. При этом в подробности ее личной жизни актриса вдаваться отказалась.

«Женихи? Где они, эти женихи? Это непросто. У нее такой пример перед глазами — дедушка-красавец. Роскошный, правда? И такой же папа», — утверждала Немоляева.

Но недавно Полина в своем блоге опубликовала фотографию с собственной свадьбы, чем успокоила свою звездную бабушку. Теперь оба внука актрисы нашли свою половинку, так как 23-летний сын Александра Лазарева сообщал о своей помолвке еще в декабре прошлого года.

Ранее Светлана Немоляева перевоплотилась в старушку в драме «Чайка». Фильм — первый режиссерский опыт ее внучки Полины Лазаревой. Также в киноленте появятся сын Немоляевой и отец Полины.