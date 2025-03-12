Внучка, обвиняемая в жутком убийстве экс-мэра в Самаре, ненавидела родных

В конце декабря 2024 года произошло таинственное исчезновение экс-главы Самары, Виктора Тархова, и его жены Натальи. Родственники забили тревогу, когда супруги перестали выходить на связь. Спустя месяц один из приятелей Тархова подал заявление в полицию. В ходе расследования Екатерина оказалась под подозрением в убийстве дедушки и бабушки и позже созналась в преступлении, заявив, что мечтала получить имущество родственников, которые ее обеспечивали.

Девушка долгое время занималась сбытом семейных ценностей в антикварный магазин, принося туда вещи своего дедушки и не скрывая при этом родство. Жила она хорошо, но средств ей постоянно не хватало.

Впрочем, все истории в этой семье завязаны на деньгах. В 2019 году Екатерина вышла замуж за израильтянина, свадьбу отпраздновали на Кипре, и в качестве свадебного подарка дедушка Тархов преподнес молодоженам миллион евро. Однако, по словам Екатерины, вся сумма без остатка была присвоена ее матерью, Людмилой. Этот случай вызвал разлад в молодой семье и привел к разводу.

После расторжения брака Екатерина с новорожденным ребенком вернулась в Россию, где начала в максимально грубой форме требовать у матери свою долю. Знакомая семьи предоставила переписку, а бывший адвокат Елена Беленькая, которую Людмила наняла для разрешения конфликта, поделилась информацией о скандале. Беленькая, конечно, имела собственное мнение о пропавшем миллионе. Она отметила, что из личного общения с Екатериной сделала вывод о ее стойкой неприязни ко всей семье, вызванной конфликтом с матерью. По словам адвоката, Екатерина проявляла доброжелательность только к тем, кто «ее не трогал». В семье она вела себя ужасно. Бабушка и дедушка были в шоке, и ненависть между поколениями усиливалась.

Екатерина опрокинула кальян на своего маленького сына, в результате чего мальчик попал в ожоговый центр. Тарховы заподозрили, что это было сделано намеренно, и обратились к Беленькой с просьбой подготовить исковые заявления о признании внучки частично недееспособной и передаче опеки над ребенком Наталье Ивановне, бабушке. Фактически, старики попытались лишить Екатерину родительских прав. В это самое время Екатерина писала дедушке оскорбительные сообщения. Отношения в семье были напряженными и жестокими. Отец Екатерины, Сергей Логинов, известный как Лорд, утверждал, что Екатерина пыталась задушить деда шарфом.

После возвращения Екатерины из Израиля Лорд, появившийся в жизни дочери после 25-летнего отсутствия, попытался восстановить с ней отношения и познакомиться с внуком. Однако девушка, обняв новоиспеченного отца, сразу же предложила ему вытрясти деньги из деда, хотя тот воспитывал ее с двухлетнего возраста, обеспечивая ей достойную жизнь.

Лорд был настолько шокирован, что пытался рассказать об этом Тархову, хотя между ними были крайне напряженные отношения. Но Виктор Александрович отказался разговаривать с бывшим зятем, что в итоге привело к трагическим последствиям.

Екатерина не работала, свое отчисление из института объяснила тем, что дед не оплатил экзамены и зачеты.

По словам бывшего адвоката Беленькой, Людмила, мать Екатерины, страдает от алкогольной зависимости, однако есть подозрения и на другие проблемы, такие как игромания. Мать разорила Екатерину, а дед обеднел. Перед Новым годом бабушка и внучка не смогли позволить себе покупку для Екатерины из-за нехватки средств. При этом старики оплачивали съемную квартиру для внучки и обеспечивали ее (около 70-100 тысяч рублей ежемесячно), но аппетиты девушки были гораздо больше.

Екатерина находилась на иждивении тех, кого ненавидела и кто пытался лишить ее сына. Она понимала, что в случае смерти деда все имущество достанется ее матери Людмиле, которая сразу бы спустила эти деньги. Поэтому Екатерина пыталась спасти хоть что-то, в течение января продавая иконы и драгоценности Тарховых, машину бабушки и получая дивиденды деда (около миллиона рублей в одной из компаний), чтобы деньги не достались матери.