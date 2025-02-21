Внучка Бориса Ельцина опубликовала фото с братом

22-летняя внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева поделилась архивным снимком, на котором она запечатлена вместе с братом Борисом, сообщает Peopletalk.ru .

Кадр появился в личном блоге девушки. На фото изображена маленькая Маша, она одета в голубое платье. Рядом с ней стоит ее брат, Борис Ельцин-младший. Он нарядился для кадра в светлую рубашку с цветочным принтом.

Снимок Юмашева опубликовала в честь дня рождения родственника. Мужчине 19 февраля исполнилось 44 года.

Девушка оставила подпись к фото: «С днем рождения, Борис». Мария добавила к надписи эмодзи в виде сердца.

Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны. Известно, что Мария когда-то состояла в отношениях с футболистом Федором Смоловым.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура проверяет правнучку Никиты Хрущева. Ее подозревают в шпионаже.