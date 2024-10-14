Внедрение цифровых сервисов в работу улучшило продуктивность 77% россиян

Аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что цифровые сервисы улучшили продуктивность в работе 77% россиян. В опросе участвовали 6 тысяч человек, результаты проведенного исследования есть в распоряжении РИАМО.

Согласно опросу, россияне активно внедряют цифровые сервисы в свою работу, причем 38% респондентов используют их активно, 24% — иногда, а 13% опрошенных — редко. При этом 77% респондентов, использующих цифровые инструменты в своей работе, указали, что благодаря использованию таких сервисов работа стала более продуктивной.

Цифровые сервисы улучшили работу руководителей отделов и различных департаментов. Такой ответ в опросе выбрали 83% представителей вышеуказанной отрасли. 82% высококвалифицированных специалистов, занятых умственным трудом, также заявили об эффективности сервисов. Благодаря внедрению цифровых сервисов, работа 79% квалифицированных офисных работников стала лучше.

Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали самые используемые цифровые сервисы в работе россиян. Лидирующее место заняла электронная почта и мессенджеры, их используют 63% респондентов. На втором месте расположились офисные программы и средства для совместной работы — 43% голосов. Замыкает топ-3 электронный документооборот и управление файлами — 41%.

Инструменты для анализа данных и бизнес-аналитики, сервисы для управления проектами и задачами значительно чаще других возрастных групп используют опрошенные в возрасте 18-24 лет (20%).

По результатам опроса также оказалось, что 39% россиян среди тех, кто пользуется цифровыми инструментами в работе, отметили у себя снижение стресса — им стало проще и быстрее решать рабочие вопросы. Чуть больше половины — 52% — российских работников считает, что благодаря внедрению в работу цифровых сервисов их взаимодействие с коллегами стало проще и эффективнее. 38% россиян сообщили, что благодаря цифровизации они стали более эффективно планировать свое время, что помогло улучшить баланс между работой и личной жизнью.