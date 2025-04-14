Вне логики: РЖД хотят наказать начальника поезда, везущего раненного на СВО пса

РЖД может наказать проводницу и начальника поезда, везущих раненного на СВО пса

Руководитель петербургского приюта Help Dog Mini Юлия Клафтон назвала принятым «вне рамок логики» решение «Российских железных дорог» наказать начальника поезда и проводницу, которые взяли к перевозке в Петербург раненного на СВО пса Бутуза, сообщает NORD-NEWS.RU .

«Наши доблестные бойцы спасли малыша и передали волонтерам, которые в свою очередь доставили его ветеринарам. Бутузу провели операцию», — рассказала она.

Ранее начальник другого поезда отказал в перевозке собаки без объяснения причин, но затем пса удалось транспортировать. РЖД пока от комментариев отказались.

Ранее в Московской области завершилась акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и раненых в госпиталях. В акции поучаствовали школьники, студенты колледжей, родители и активисты «Орлят России» и «Движения Первых».