ВМС Украины показали «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой войны

Военно-морские силы Украины (ВМС) продемонстрировали малый бронированный артиллерийский катер и патрульное судно класса Island в специальном «ослепляющем камуфляже», который затрудняет идентификацию судна и его параметров с помощью оптических приборов, сообщает РБК .

Впервые суда с зубчатыми узорами разных оттенков серого были замечены во время встречи украинских моряков с делегацией представителей промышленности Дании. При этом неизвестно, когда именно были окрашены катера ВМС Украины.

В последние годы это не первый случай применения подобной расцветки на кораблях. В 2021 году в «ослепляющий камуфляж» был перекрашен новый патрульный корабль британского флота HMS Tamar. Впервые такая раскраска была использована Великобританией после 1945 года.

Ранее на Украине заявили, что в акваторию Черного моря вышли шесть российских кораблей, которые в общей сложности могут выпустить 23 высокоточные ракеты «Калибр».