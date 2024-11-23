На Украине заявили, что российские носители «Калибров» вышли в Черное море
Вооруженные «Калибрами» российские ракетоносцы вышли в Черное море
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
По данным украинских мониторинговых источников, в акваторию Черного моря вышли российские носители «Калибров», сообщает «Царьград».
В Черного море находятся шесть российских кораблей, которые в общей сложности могут выпустить 23 ракеты «Калибр».
«Калибр» — отечественные противокорабельные, авиационные противолодочные, а также ракеты для поражения наземных целей. Это уникальное оружие, которое отличается высокой точностью и скоростью.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот России находится в боеспособном состоянии и противостоит угрозам Украины и НАТО.