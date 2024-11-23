На Украине заявили, что российские носители «Калибров» вышли в Черное море

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По данным украинских мониторинговых источников, в акваторию Черного моря вышли российские носители «Калибров», сообщает «Царьград» .

В Черного море находятся шесть российских кораблей, которые в общей сложности могут выпустить 23 ракеты «Калибр».

«Калибр» — отечественные противокорабельные, авиационные противолодочные, а также ракеты для поражения наземных целей. Это уникальное оружие, которое отличается высокой точностью и скоростью.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот России находится в боеспособном состоянии и противостоит угрозам Украины и НАТО.