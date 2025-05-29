Влияние азиатов: стало известно, почему россияне любят квашеную капусту

Фуд-блогер Елена Ландэ заявила, что на распространение ферментированных продуктов в России существенное влияние оказали азиаты. Россияне полюбили такую продукцию благодаря простоте ее приготовления и пользе для организма.

«Квашеную капусту в России едят веками не просто так, а квашеное у многих ассоциируется с зимой из-за эволюционной памяти — раньше овощи и фрукты были доступны по сезонам, и зимой их сохраняли путем консервации», — заявила Ландэ в эфире радио Sputnik.

Между тем, сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что громкие надписи на продуктах в магазине — «элитный», «царский», «с отборным вкусом» могут говорить о том, что на самом деле нет бренда: таким образом производители пытаются победить конкуренцию и привлечь внимание покупателей.