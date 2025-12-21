Власти Туниса 3 дня держат в аэропорту российских и белорусских пилотов

Власти Туниса уже три дня подряд держат в аэропорту российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26. Причину им не разъясняют, сообщает Mash .

В аэропорту Туниса удерживают девять летчиков. Семеро из них россияне, а двое белорусы.

Они занимались перегоном грузового борта киргизской фирмы после ремонта из Ливии в Алжир. Пилоты летели через Тунис. Там экипаж собирался переночевать в отеле, однако летчиков задержали местные силовики. Также у пилотов забрали паспорта.

На протяжении трех дней их держат в зоне прилета. Причины не указываются. Россиянам помогает консульство РФ.

Судя по видео, пилотам приходилось спать на лавках из металла, причем сидя. Позднее им разрешили перейти в маленькое помещение с парой диванов и санузлом. Когда их планируют отпустить, неизвестно.

