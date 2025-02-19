Власти США внесли 8 крупнейших картелей в список террористов

Власти США внесли картели в список международных террористических организаций. Распоряжение появилось на сайте Федерального реестра американского правительства.

Из документа следует, что в список террористов вошли мексиканские картели «Синалоа», «Новое поколение Халиско» (CJNG), а также венесуэльская группировка Tren de Aragua и сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13).

Кроме того, Вашингтон внес в список другие мексиканские группировки: «Картель залива» (Cartel del Golfo), «Объединенные картели» (Carteles Unidos), «Северо-восточный картель» (Cartel del Noreste) и «Новая семья Мичоакана» (La Nueva Familia Michoacana).

В распоряжении сказано, что данные группировки представляют угрозу для США и населения страны. Против картелей вводятся ограничения. Решение приняли в рамках указа президента направленного на борьбу с международным терроризмом.

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