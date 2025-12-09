Власти США депортировали россиянина-мошенника
Депортированный из США россиянин обвиняется в мошенничестве на 123 млн руб
Фото - © Freepik.com
Российский гражданин Заир Сямиуллин, подозреваемый в совершении мошеннических действий на сумму 123 миллиона рублей, был депортирован из США, сообщает RT.
Информация об этом появилась в официальном сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Подчеркивается, что Сямиуллин был задержан сразу после прибытия в Москву.
«Сегодня в аэропорту Домодедово в Москве он задержан для привлечения к уголовной ответственности», — отмечается в материале.
Ранее газета The New York Times информировала о том, что американские власти осуществили депортацию примерно 50 граждан России, Ирана и арабских государств.
