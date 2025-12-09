Власти США депортировали россиянина-мошенника

сегодня в 14:02

Депортированный из США россиянин обвиняется в мошенничестве на 123 млн руб

Российский гражданин Заир Сямиуллин, подозреваемый в совершении мошеннических действий на сумму 123 миллиона рублей, был депортирован из США, сообщает RT .

Информация об этом появилась в официальном сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Подчеркивается, что Сямиуллин был задержан сразу после прибытия в Москву.

«Сегодня в аэропорту Домодедово в Москве он задержан для привлечения к уголовной ответственности», — отмечается в материале.

Ранее газета The New York Times информировала о том, что американские власти осуществили депортацию примерно 50 граждан России, Ирана и арабских государств.

